106 российских военнослужащих, среди которых один житель города Владимира, были возвращены с подконтрольной Украине территории. Об этом в своем telegram сообщил Сенатор РФ от Владимирской

106 российских военнослужащих, среди которых один житель города Владимира, были возвращены с подконтрольной Украине территории. Об этом в своем telegram сообщил Сенатор РФ от Владимирской области Андрей Шохин. «106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Среди возвращенных есть и житель города Владимира. Об этом только что мне сообщили его родственники. Очень рад, что