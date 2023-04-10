Во Владимирской области чуть не сгорел «Дом Северной собаки». ЧП произошло 9 апреля. Звонок с просьбой о помощи поступил в тревожное ведомство около двух часов дня. На этих кадрах видно, как

Во Владимирской области чуть не сгорел «Дом Северной собаки». ЧП произошло 9 апреля. Звонок с просьбой о помощи поступил в тревожное ведомство около двух часов дня. На этих кадрах видно, как пожарные тушат пламя подручными средствами. Огнеборцы вооружились ветками. Рядом женщины копают ров, чтобы пламя не перекинулось дальше. Видео «Типичный Владимир» – Вы почему водой