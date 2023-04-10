Укрепляем здоровье.

Укрепляем здоровье.Йога приносит пользу не только взрослым, но и детям. Занятия помогают укрепить здоровье ребенка, развить важные личностные качества, улучшить настроение и моральное самочувствие. Об особенностях детской йоги рассказала Камила Исаева – терапевт-натуропат, автор курса "Ребенок. Инструкция по применению".Что такое детская йога и с какого возраста можно ей заниматься?Детская йога – это методики и упражнения классической йоги, адаптированные для маленьких детей и подростков. В их основе лежат те же принципы, что и у взрослых, но с учетом детской психики и физиологии.У таких занятий нет ограничений по возрасту – даже младенцы могут выполнять определенные движения в сопровождении родителей. Для самых маленьких йога проводится на основе историй, рассказов, анимированных басен, сенсорных игр. С 5 лет можно расширить программу и включить в нее новые элементы. А с 8 лет начинается переход к более структурированным занятиям: с точными позами, дыхательными практиками, упражнениями на внимание и концентрацию. Такие тренировки должны быть веселыми и вызывать у детей любопытство.Польза йоги для физического здоровьяАдаптированная версия йоги для самых маленьких имеет много преимуществ. С точки зрения физиологии, детская йога:укрепляет позвоночник, мышцы и суставы, формирует правильную осанку, позволяет избавиться от сколиоза;улучшает гибкость и пластичность;нормализует кровообращение в головном мозге, помогает лучше концентрироваться и запоминать информацию;способствует разработке легких;положительно влияет на обмен веществ и работу ЖКТ;развивает вестибулярный аппарат и координацию;укрепляет иммунитет, помогает активнее бороться с заболеваниями.Польза для духовного развитияЙога позволяет духовно развиваться и приобретать важные личностные качества. Такие занятия:развивают в ребенке эмоциональную устойчивость, выносливость и терпение;способствуют душевному спокойствию, избавляют от стрессовых состояний;дарят энергию и положительные эмоции;помогают раскрепоститься и стать более решительным;формируют навыки самодисциплины, тренируют силу воли;улучшают самооценку, придают уверенности в себе и своих силах;учат понимать себя и свое тело, управлять эмоциями, заботиться о здоровье;направляют энергию ребенка в правильное и позитивное русло;делают детей более общительными и коммуникабельными.То есть йога открывает для детей целый ряд инструментов, которые облегчают их личностное развитие. Они учатся познавать себя и свое тело, что позволяет им лучше понимать окружающий мир.Базовые принципы тренировокПервые занятия стоит начинать с 15-минутных сеансов. Со временем, когда ребенок привыкнет, можно дойти до 40-45 минут. Тренировки должны быть ритмичными и веселыми – это позволит удерживать внимание ребенка.В общем виде процесс выглядит следующим образом:встреча, приветствие друг друга и представление темы занятия;активная фаза с позами и дыхательными техниками;момент релаксации и завершение сеанса.Простые позы для малышейРассмотрим несколько простых поз из детской йоги:Поза кошки. Улучшает гибкость позвоночника и стимулирует нервную систему.Встаньте на четвереньки.Положите руки на пол, выровняйте плечи с запястьями и колени с бедрами.Сделайте глубокий вдох, поднимите голову к небу и создайте впадину в нижней части спины ("кошка с полой спиной").На выдохе втяните голову между руками и бедрами внутрь, чтобы подвернуть пупок ("круглая кошечка").Повторите эти движения несколько раз, комбинируя дыхание с движениями "кошки с круглой спиной" и "кошки с полой спиной".Поза кошки идеально подходит для пробуждения детского организма и разогрева позвоночника перед переходом к более сложным позам.Поза бабочки. Способствует гибкости суставов.Сядьте на землю и разведите ноги.Согните колени и соедините подошвы ног.Положите руки на плечи или на ноги, чтобы изобразить крылья бабочки.На вдохе поднимите колени к небу, на выдохе опустите колени на землю, чтобы взмахнуть «крыльями бабочки».Повторите упражнение несколько раз.Чтобы ребенок успокоился, надо очень осторожно взмахнуть "крыльями бабочки", сочетая движения со спокойным дыханием. А чтобы освободить энергию ребенка, предложите ему быстрее взмахнуть "крыльями бабочки".