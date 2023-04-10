Выдра никак не могла попить воды.

Выдра никак не могла попить воды.В Японии хозяин выдр с забавными кличками Котаро и Хана решил проверить, как животное отреагирует на оптические иллюзии. Все происходящее блогер записал на видео. Ролики набрали сотни просмотров и продолжают набирать популярность в Сети.На кадрах любопытная выдра пытается залезть мордой в аппарат с антигравитационной иллюзией падения воды и никак не может напиться. Животное и так и сяк залезает в отверстие, но ничего не выходит. За старания хозяин награждает выдру лакомством.