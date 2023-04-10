Всего с начала года зафиксирован 61 пал травы на общей площади 76,5 га.

За сутки во Владимирской области ликвидировано 15 ландшафтных пожаров. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в ГУ МЧС региона.Наиболее крупные возгорания произошли в Ковровском, Муромском, Петушинском, Кольчугинском и Меленкоском районах. Дознаватели ведомства устанавливают причины.Всего с начала года зафиксирован 61 пал травы на общей площади 76,5 га.Напомним, что штраф за несанкционированное поджигание сухостоя составляет от 5 до 400 тысяч рублей.