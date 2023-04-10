В Меленках перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве отчима, попросившего в новогоднюю ночь сделать музыку потише. Подробности истории рассказали в пресс-службе

В Меленках перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве отчима, попросившего в новогоднюю ночь сделать музыку потише. Подробности истории рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. 31 декабря 2022 года парень и его брат праздновали Новый год в меленковском доме, где обвиняемый жил с мамой и отчимом. Под утро 1 января мужчина громко включил музыку,