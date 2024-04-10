В 2024 году во Владимирской области маткамитал получили 1100 семей

С начала 2024 года во Владимирской области маткапитал получили 1173 семьи. Сертификаты на выплаты выдали без заявления, как сообщили в пресс-службе СФР.Оформление маткапитала происходило на основании информации о рождении детей, полученной из органов ЗАГС. Электронный сертификат направляется в личный кабинет матери на портале "Госуслуги".В 2024 году произошли изменения в законодательстве, касающиеся маткапитала. Теперь выплаты получают только родители с российским гражданством на момент рождения ребенка. Также увеличился срок обращения за выплатой до шести месяцев с момента рождения ребенка.Размер выплаты также увеличился. С 1 февраля 2024 года по индексации за первенца родители получат 630 380 рублей, за второго - 833 024 рубля, если семья не получала маткапитал ранее. Если семья уже получает пособие на первенца, то сумма увеличится на 202 643 рубля при появлении второго малыша.