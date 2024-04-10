Об этом сообщили представители пресс-службы регионального Правительства.

20 апреля в 14:00 во Владимирской области пройдёт Тотальный диктант. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального Правительства.Автором текста стала Анна Матвеева, писательница, многократный финалист премий «Большая книга». Площадок для написания диктанта будет несколько: педагогический институт ВлГУ (пр. Строителей, 11), ИЦАЭ Владимира (Октябрьский проспект, 3), библиотека для детей и молодежи (ул. Мира, 51 и пр. Строителей, 23), а также областная научная библиотека (ул. Дзержинского, 3) и ИНТАЧ (ул. Ильича, 14 и ул. Сперанского, 1).Зарегистрироваться можно на официальном акции.