51 год назад во Владимире был принят Указ об образовании Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского...

51 год назад во Владимире был принят Указ об образовании Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов.В телеграм-канале «Официальный Владимир» была опубликовала любопытная информация.10 апреля 1973 года был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, по которому во Владимире «образовались» знакомые нам районы – Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский.Правда, как отмечают специалисты, неофициальное деление Владимира на местности было и раньше.Например, в 12 веке город состоял из трех частей: Кремля (Мономахов город, Печерний город); Ветшаного города (Старый острог, Белгород) и Китай-города (Новый город, Земляной город).Официальные районы во Владимире появились после Великой Отечественной войны.1 июня 1946 года Владимир разделили на центральный, железнодорожный и тракторнозаводской районы. Правда, во второй половине 1948 года они были ликвидированы.В марте 1951 года были образованы два новых укрупненных района: Центральный и Промышленный.Стоит отметить, что Владимир множество раз претерпевал топонимические изменения. И кто знает, быть может через 51 год в областном центре вновь всё будет иначе.Фото: https://t.me/VladimirAdministration