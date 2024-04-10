Губернатор Владимирской области сыграл в бильярд с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Чиновники приехали на открытие Кубка мира по бильярдному спорту «Классик», который стартовал в

Губернатор Владимирской области сыграл в бильярд с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Чиновники приехали на открытие Кубка мира по бильярдному спорту «Классик», который стартовал в Суздале. На «Суздаль Арену» приехали лучшие бильярдисты России, Белорусии, Киргизии, Туркменистана. Кубок мира продлится до 14 апреля, рассказали в пресс-службе правительства области. Название «Классик» турнир получил благодаря одноименному фильму режиссера