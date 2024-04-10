Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Из Владимирского перинатального центра уходит главный врач. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.«То, что Надежда Геннадьевна покинет пост еще совсем не факт, она может передумать. На данный момент есть только заявление, в течение 14 дней у нее есть время на то, чтобы изменить свое решение», – уточнили в пресс-службе.Пока неизвестно с чем связано, что Надежда Туманова, главврач ОПЦ, написала заявление об увольнении. Возможно, свою роль сыграла гибель роженицы 8 марта этого года. Напомним, после инцидента проверки начали следователи и прокуроры области.