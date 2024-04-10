Елена Корикова решительно абстрагировалась от российского шоу-бизнеса, предпочитая спокойную жизнь в Черногории. Ее решение покинуть сцену и уйти из публичной жизни вызвало много спекуляций.

Елена Корикова решительно абстрагировалась от российского шоу-бизнеса, предпочитая спокойную жизнь в Черногории. Ее решение покинуть сцену и уйти из публичной жизни вызвало много спекуляций.Актриса решила не только уйти от светской жизни, но и скрыть личность своего мужа. Тайный супруг Елены остается загадкой, хотя слухи намекают на богатого экс-чиновника.Сама Корикова дала понять о своем новом браке в 2019 году, а затем постепенно отдалилась от камер и соцсетей. Ее сын Арсений также выбрал путь, далекий от публичности, став программистом и, возможно, покинув страну. Очевидно, что для них обоих важно сохранить приватность и уединение.Интересно, что слухи говорят о новом направлении деятельности Елены. По некоторым данным, она переключилась на дизайн интерьеров, полностью отказавшись от актерской карьеры. Возможно, это решение связано с желанием избежать внимания общественности и посвятить себя более творческой сфере.Решение Кориковой уйти из шоу-бизнеса и начать новую жизнь за пределами России вызывает много вопросов и размышлений. Некоторые поклонники скучают по ее таланту на экране, но, очевидно, для актрисы и ее семьи важными стали другие аспекты жизни. Возможно, это решение поможет им найти мир и гармонию в новом окружении, защищенные от внешних влияний и слухов.