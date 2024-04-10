Какие улицы и дороги Владимирской области были отремонтированы ко всемирному Дню...

Какие улицы и дороги Владимирской области были отремонтированы ко всемирному Дню космонавтики?Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный День авиации и космонавтики.В преддверии праздника Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области предлагает вспомнить, какие улицы и дороги региона, названия которых связаны с прославленными космонавтами и учёными были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 – 2023 годах.В пресс-службе Правительства Владимирской области отмечают, что в прошлом году в Киржачском районе был проведен ремонт двух участков общей протяжённостью 5,7 км на автодороге регионального значения «Покров – Новосёлово – Киржач». В нормативное состояние привели свыше 40 тыс. м2 дорожного покрытия.Дорога обеспечивает подъезд к деревне Новосёлово, недалеко от которой находится мемориальный комплекс на месте трагической гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.В 2022 году во Владимире отремонтировали участок улицы Гагарина от дома № 7 до Манежного тупика. Там уложено новое асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены бетонный бордюрный камень и барьерное ограждение, отремонтирован тротуар.В том же году во Владимире в нормативное состояние привели участок дороги по улице Благонравова (в районе дома № 3 и примыкания к федеральной трассе Р-132): устроили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуар. Своё название улица получила в честь уроженца Владимирской губернии Анатолия Аркадьевича Благонравова – советского ученого в области баллистики и орбитальной механики.Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионах России с 2017 по 2023 год в нормативное состояние привели более 160 участков улиц, названных в честь космонавтов и учёных.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области