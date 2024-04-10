19% жителей ЦФО пользуются разными картами, привязанными к одному счету.

19% жителей ЦФО пользуются разными картами, привязанными к одному счету*. Опция позволяет планировать и контролировать семейный бюджет, а также экономит время на переводы близким.При 9% жителей ЦФО планируют попробовать семейные карты в ближайшее время. Это самый высокий процент потенциальных пользователей единого счёта в РФ. И это легко объяснимо, ведь согласно данным исследования в областях ЦФО больше всего тех, кто тщательно следит за финансами и считает, что финансы нуждаются в четком контроле, - таких респондентов 44%.Почти четверть участников опроса считают, что возможность привязать несколько карт к одному счету – удобная и полезная опция, а 34% думают, что у каждого должен быть свой отдельный счет. 23% респондентов не готовы давать оценку, пока сами не попробуют такую возможность. Еще 20% считают, что общий счет может внести путаницу в семейный бюджет.Среди тех, кто готов выпустить карты для близких к общему счету, 53% привязали бы к нему карты для партнера. Каждый пятый взял бы на себя траты пожилых родителей. Выпустить допкарты для несовершеннолетних детей разных возрастов готовы 48% опрошенных, а 11% – были бы не против помогать таким образом своим взрослым детям.17% респондентов, знакомых с сервисом дополнительных карт, не стала бы ограничивать близких в расходах. Большинство опрошенных (23%) считает правильным установить опрошенных хотели бы установить лимит в 5 тыс. рублей.Большинство жителей ЦФО (62%) считают, что детей нужно приучать к деньгам еще в дошкольном (19%) или младшем школьном возрасте (43%). 63% респондентов считают, что карманные расходы детям 10-17 лет не должны превышать 3 тыс. рублей в месяц, 18% готовы увеличить статью расходов в пределах 3-5 тыс. рублей ежемесячно. Свыше 5 тыс. рублей на личные траты, готовы давать только 7% опрошенных.«В рамках новой розничной стратегии банк фокусируется на развитии концепции «Семейного банка» – предоставлении комплексного обслуживания клиентам и их близким для комфортных ежедневных финансовых операций. Благодаря дополнительным картам и платежным стикерам для доверенного круга лиц владельцы счета могут эффективнее управлять финансами семьи, оказывать поддержку родителям, повышать финансовую грамотность детей. Сегодня около 70% дополнительных карт клиенты банка заказывают для детей, 30% приходится на карты для супругов и родителей. По нашей оценке, до конца 2024 году число пользователей «Семейного банка» превысит 500 тысяч человек», –прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1-8 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.