Сотрудник СИЗО-3 Кольчугино Роман Логинов покорил самую высокую точку Европы – Эльбрус. Любитель гор исполнил мечту во время отпуска, рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по области.

Сотрудник СИЗО-3 Кольчугино Роман Логинов покорил самую высокую точку Европы – Эльбрус. Любитель гор исполнил мечту во время отпуска, рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по области. Восхождение едва не сорвалось, поскольку группа альпинистов-любителей не собралась, как планировалось ранее. Роман не испугался и отправился на вершину только с опытным инструктором по индивидуальному маршруту. За 6 часов