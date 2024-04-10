Министр спорта РФ Олег Матыцин обсудил с Александром Авдеевым поддержку владимирских спортсменов В...

Министр спорта РФ Олег Матыцин обсудил с Александром Авдеевым поддержку владимирских спортсменовВ регионе с визитом - министр спорта страны Олег Матыцин. Поддержку региональных спортсменов он обсудил с главой области Александром Авдеевым. С какими предложениями к министру выступила спортивная общественность региона? Кристина Иванова продолжит.Министр спорта Олег Матыцин напутствует юных борцов. Белгородские спортсмены готовятся к соревнованиям - турниру в Петушках. У этих мальчишек и девчонок вынужденные выездные сборы - из-за обстановки в родном городе. Пока занимаются здесь, во владимирском спортивном комплексе единоборств.Александр Макоев, тренер-преподаватель по вольной борьбе г. Белгород:- У нас закрыты все залы, три недели не было тренировок. Поэтому для ребят это возможность потренироваться.И посмотреть на лучших. Рядом на ковре - чемпионы."Вот победитель Сурдлимпийских игр в Турции..."С гордостью свою площадку министру спорта демонстрируют и владимирские "Русичи" - возрожденный "Полярис" - с недавних пор постоянная база наших хоккеистов."Всего у нас сейчас в области 7 крытых дворцов. Три площадки сезонные, но с искусственным льдом. Так что условия достаточно приличные..."В 2023-м наши спортсмены завоевали более шестисот медалей на международных и всероссийских турнирах, 239 владимирцев - члены сборных страны. Отдельно на встрече с министром обсудили и массовый спорт.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- У нас большое количество жителей регулярно занимаются спортом. Это входит в привычку. Более 57 процентов. Напомню, лет шесть назад было около 42 процентов.Этому, конечно, способствуют новые площадки и спортзалы. Но отдельное внимание, - об этом тоже говорили на встрече, стоит уделить спорткомплексам, так скажем, с историей. С ремонтом старых зданий обещали помочь.Олег Матыцин, министр спорта РФ:- Владимирская область полностью, даже с опережением идет по вовлеченности в систематические занятия, по обеспеченности инфраструктурой. И никаких сомнений у меня нет, что те проекты, которые мы намечаем, и те цели, которые ставит и глава области, и правительство области, - всегда найдут поддержку в федеральном министерстве.Губернатор Александр Авдеев также обсудил с Олегом Матыциным перспективы строительства Центра спортивной борьбы во Владимире, - это направление славит наш регион. Плотно проектом займутся уже в 2025-м.Кристина Иванова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".