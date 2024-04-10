Надежда Туманова написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщили «Шестому каналу» в областном минздраве. И добавили – заявление есть, но решения пока нет, все может

Надежда Туманова написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщили «Шестому каналу» в областном минздраве. И добавили – заявление есть, но решения пока нет, все может поменяться. Стало известно, что Надежда Туманова увольняется с поста главного врача Областного перинатального центра. Напомним, она занимает эту должность вот уже 8 лет. И вот главврач написала заявление. Однако,