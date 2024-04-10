На Клязьме и Нерли во Владимирской области ожидается пик половодья в ближайшее время Сотрудники...

На Клязьме и Нерли во Владимирской области ожидается пик половодья в ближайшее времяСотрудники инспекции по маломерным судам организуют речное патрулирование в окрестностях Боголюбовского луга. По прогнозам 10 и 11 апреля на средних реках региона - Клязьме и Нерли - ожидается пик половодья. А значит, - и нашествие желающих полюбоваться пейзажами весеннего разлива в одном из самых живописных мест области.Нерль в этом году разлилась широко. Хотя официально сезон навигации в регионе откроется только 15 мая, от "пристани" пешеходного перехода до церкви люди сплавляются на лодках и сапбордах, - очень популярных в последнее время.В сети появилось видео, как по водной дороге к храму на такой доске плывет корги Коржик со своей хозяйкой.