Под Владимиром после столкновения с бетонной оградой водитель пылающей легковушки убежал с места ДТП. Авария произошла в 6:50 на автодороге Р-132«Золотое кольцо». На строящейся суздальской

Под Владимиром после столкновения с бетонной оградой водитель пылающей легковушки убежал с места ДТП. Авария произошла в 6:50 на автодороге Р-132«Золотое кольцо». На строящейся суздальской трассе в районе села Суходол мужчина врезался в барьерное ограждение. Малолитражка загорелась на месте. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на бетонный блок