Об этом рассказали в телеграм-канале регионального Правительства.

От Владимирской области бойцам СВО был передан УАЗ «Буханка». Об этом рассказали в телеграм-канале регионального Правительства.Свой вклад в победу внесли сотрудники Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. Деньги собирались на добровольной основе.«Автомобиль был передан в танковый полк, где служат владимирские бойцы», – уточняют представители пресс-службы.Транспорт был обслужен, покрашен и модернизирован, на машину также установлен противодроновый козырёк – в нынешних реалиях это поможет защититься от разведывательных БПЛА.