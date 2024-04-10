Об этом сообщается в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

После вмешательства владимирской прокуратуры подрядчик закончил несколько капитальных ремонтов. Об этом сообщается в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Так, ООО «Техноком» заключил договор с властями на сумму более девяти миллионов рублей, но в установленные сроки работы не закончил. Без отремонтированной кровли остались многоквартирные дома на улицах Лиза Чайкиной, Сосновой и проспекте Ленина.Директор получил представление, также на него было заведено уголовное дело за бездействие. Только после прокурорского контроля подрядчик выполнил все обязательства.