Прямой эфир 12 апреля: на Радио России-Владимир в программе «Ваше Право» обсудят изменения в...

Прямой эфир 12 апреля: на Радио России-Владимир в программе «Ваше Право» обсудят изменения в декларировании доходовКогда гражданину нужно заполнять декларацию о доходах? Какие изменения произошли в декларировании?Эти и другие вопросы обсудим в прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 12 апреля в 7 часов 20 минут с Еленой Молевой - начальником отдела оказания государственных услуг УФНС России по Владимирской области и Кирой Матвеевой - начальником отдела камерного контроля НДФЛ.Телефон в студии 35-31-33, код города — 4922.