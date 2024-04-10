С 10 апреля общественный транспорт города Владимира работает по новым тарифам. Владимирцам...

С 10 апреля общественный транспорт города Владимира работает по новым тарифам.Владимирцам напоминают, что с сегодняшнего дня (10 апреля) общественный транспорт начинает работать по новым тарифам.- поездка в автобусе при наличном расчёте теперь стоит 35 рублей, по безналичному - 33 рубля;- поездка в троллейбусе вам также обойдется в 35 рублей (за наличку), 33 рубля - по карте.На проездные билеты также установлена новая цена.Например, как стало известно, социальный проездной на май будет стоить 629 рублей.Проездной для школьников и студентов - 390 и 650 рублей.Единый проездной на 100 поездок обойдётся владимирцам в 2300 для физлиц, 2600 - для юридических лиц.Важно: Проезд будет дешевле на автобусном маршруте №5, который обслуживает ООО "Виктория": за наличку - 32 рубля, по безналу - 30 рублей. А также АО "Владимирпассажиртранс" установил иную стоимость проезда в автобусах маршрута №10 при оплате по безналу — 32 рубля.Фото: Архив ГТРК «Владимир»