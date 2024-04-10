С 10 апреля общественный транспорт города Владимира работает по новым тарифам.
Владимирцам...
С 10 апреля общественный транспорт города Владимира работает по новым тарифам.
Владимирцам напоминают, что с сегодняшнего дня (10 апреля) общественный транспорт начинает работать по новым тарифам.
- поездка в автобусе при наличном расчёте теперь стоит 35 рублей, по безналичному - 33 рубля;
- поездка в троллейбусе вам также обойдется в 35 рублей (за наличку), 33 рубля - по карте.
На проездные билеты также установлена новая цена.
Например, как стало известно, социальный проездной на май будет стоить 629 рублей.
Проездной для школьников и студентов - 390 и 650 рублей.
Единый проездной на 100 поездок обойдётся владимирцам в 2300 для физлиц, 2600 - для юридических лиц.
Важно: Проезд будет дешевле на автобусном маршруте №5, который обслуживает ООО "Виктория": за наличку - 32 рубля, по безналу - 30 рублей. А также АО "Владимирпассажиртранс" установил иную стоимость проезда в автобусах маршрута №10 при оплате по безналу — 32 рубля.
Фото: Архив ГТРК «Владимир»