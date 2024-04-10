Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

С начала года во Владимирской области зафиксировано 107 ДТП с автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.По вине водителей общественного транспорта произошло лишь пять аварий, в остальных случаях автолюбители становились виновниками из-за пренебрежения правилами дорожного движения, а именно – проезда на красный, превышения скорости и непредоставление преимущества пешеходам.В происшествиях пострадало 28 человек, а в трёх случаях погибли люди.