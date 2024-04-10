С начала года во Владимирской области зарегистрировано 107 ДТП За последние 3 месяца в областном...

С начала года во Владимирской области зарегистрировано 107 ДТПЗа последние 3 месяца в областном центре увеличилось число аварий с участием общественного транспорта. Чтобы предупредить и предотвратить новые ДТП, сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию "Автобус".В ходе рейда сотрудники ГИБДД и прокуратуры проверяют транспорт владимирских перевозчиков на линиях и в депо. Самые распространенные нарушения, которые допускают водители, - проезд на красный свет светофора, непредоставление преимущества пешеходам и превышение скорости.Владимир Горелов, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области:- На начало текущего года на территории областного центра зарегистрировано 107 ДТП с участием водителя пассажирского транспорта. 21 ДТП с пострадавшими. К сожалению, данные ДТП закончились со смертельным исходом. 28 участников дорожного движения получили ранения. В сравнении с аналогичным периодам 2023 года количество таких аварий значительно увеличилось. Аналогичный период прошлого года показал, что водители пассажирского транспорта были виновными в ДТП только в 5 случаях.