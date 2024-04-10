Синоптики прогнозируют во Владимирской области рост атмосферного давления и кратковременные...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области рост атмосферного давления и кратковременные дожди.Владимирская область окажется под влиянием северной периферии антициклона. Облаков в небе над регионом станет меньше, и туманы постепенно рассеются.Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что выше нормы.11 апреля во Владимире (и Владимирской области) днём ожидается до +19...21℃. После обеда нас будет радовать тёплое солнце, которое покажется из-за облаков.К ночи температура опустится до +9...11℃. Прогнозируемый ветер — западный, до 5 метров в секунду.А вот 12 апреля придут дожди. Правда, кратковременные. Дневная температура понизится до +14℃. И владимирцев ждёт возвращение апрельских значений в пределах нормы. Июньская «жара» отступает.Народный прогноз погоды на 11 апреля:«Слышны раскаты грома — лето будет холодным»;«Сок из березы течет ручьем — грядут заморозки»;«На глаза попались гуси — скоро придёт тепло».Фото: Aaron Burden on Unsplash(фотосток)