Смотрите Вести в 14:30: мусульмане отмечают один из главных праздников - Ураза-байрам Ид...

Смотрите "Вести" в 14:30: мусульмане отмечают один из главных праздников - Ураза-байрамИд мубарак!- Мусульмане отмечают один из главных праздников - Ураза-байрам. Как его встретили верующие во Владимире?Спортивный интерес- Министр спорта страны Олег Матыцин оценил спортивные достижения 33-го региона.Русский бильярд- И в Суздале собрались "классики" бильярда. Кубок губернатора в древнем городе.