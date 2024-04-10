В дежурную часть поступило сообщение о пропаже 8-летнего мальчика. Ребенок потерялся в лесу возле деревни Вашутино, сообщили в МВД России. На место прибыли полицейские. Отец рассказал им, что

В дежурную часть поступило сообщение о пропаже 8-летнего мальчика. Ребенок потерялся в лесу возле деревни Вашутино, сообщили в МВД России. На место прибыли полицейские. Отец рассказал им, что сын Степа самостоятельно вышел из дома и никому не сказал об этом. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, но не нашли. Ирина Волк, официальный представитель МВД России Деревня,