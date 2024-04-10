Выставка художницы и мастерицы Натальи Любимовой открылась в Музее имени Мальцовых Гусь-Хрустального. Девушка известна тем, что сделал хрустальную снежинку, которую совсем недавно Суздаль
<a href="https://33live.ru/novosti/10-04-2024-v-gus-xrustalnom-otkrylas-vystavka-mastericy-sdelavshej-xrustalnuyu-snezhinku-dlya-novoj-novogodnej-stolicy-rossii.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном открылась выставка мастерицы, сделавшей хрустальную снежинку для новой новогодней столицы России</a> - Выставка художницы и мастерицы Натальи Любимовой открылась в Музее имени Мальцовых Гусь-Хрустального. Девушка известна тем, что сделал хрустальную снежинку, которую совсем недавно Суздаль
[url=https://33live.ru/novosti/10-04-2024-v-gus-xrustalnom-otkrylas-vystavka-mastericy-sdelavshej-xrustalnuyu-snezhinku-dlya-novoj-novogodnej-stolicy-rossii.html]В Гусь-Хрустальном открылась выставка мастерицы, сделавшей хрустальную снежинку для новой новогодней столицы России[/url] - Выставка художницы и мастерицы Натальи Любимовой открылась в Музее имени Мальцовых Гусь-Хрустального. Девушка известна тем, что сделал хрустальную снежинку, которую совсем недавно Суздаль