Выставка художницы и мастерицы Натальи Любимовой открылась в Музее имени Мальцовых Гусь-Хрустального. Девушка известна тем, что сделал хрустальную снежинку, которую совсем недавно Суздаль

Выставка художницы и мастерицы Натальи Любимовой открылась в Музее имени Мальцовых Гусь-Хрустального. Девушка известна тем, что сделал хрустальную снежинку, которую совсем недавно Суздаль передал городу Кирову вместе со статусом новогодней столицы России. Об этом рассказал в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. «Наталья Любимова. Хрусталь и несколько слов о любви» – такое название получила экспозиция. На выставке можно