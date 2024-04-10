Водители теперь могут проехать через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе по 45-метровому мосту. Он находится на автодороге «Никулино – Воровского – Мошок», рассказали в пресс-службе

Водители теперь могут проехать через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе по 45-метровому мосту. Он находится на автодороге «Никулино – Воровского – Мошок», рассказали в пресс-службе пресс-службы правительства Владимирской области. Мост нужно было капитально отремонтировать и уложить асфальт на подходах. Этим занималась компания ДСУ-3. Работы практически завершены осталось только укрепить откосы, обочины и подмостовое пространство, установить ограждение,