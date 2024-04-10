Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном районе открыто движение по обновлённому мосту через реку Судогда. Об этом сообщили представители Правительства Владимирской области.«Автомобилисты уже смогли оценить отремонтированный 45-метровый мост на дороге Никулино - Воровского – Мошок», – пишут в пресс-службе.Работы состояли из нескольких частей – капитального ремонта мостового перехода и устройства дорожного полотна к мосту. Специалисты ДСУ-3 до конца мая полностью завершат дело – укрепят откосы, обочины и подмостовое пространство, а также установят барьеры, нанесут разметку и обустроят водоотвод.Оперативное открытие движения поможет избежать транспортного коллапса, ведь из-за паводка объездная дорога находилась на грани подтопления.