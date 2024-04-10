Менеджер по продажам украл более 470 тысяч в магазине «Аккумуляторы» в Коврове. Мужчина воровал с декабря 2022 года по март 2023 года. О мошеннике рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Менеджер по продажам украл более 470 тысяч в магазине «Аккумуляторы» в Коврове. Мужчина воровал с декабря 2022 года по март 2023 года. О мошеннике рассказали в пресс-службе прокуратуры. Ковровчанин не фиксировал продажи товара и не уменьшал при этом остаток того, что было на полках магазина. Таким образом, деньги за проданный товар шли в карман менеджеру.