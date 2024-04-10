В Коврове работник магазина присвоил около 500 000 рублей
Выяснилось, что обвиняемый, работая...
В Коврове работник магазина присвоил около 500 000 рублей
Выяснилось, что обвиняемый, работая менеджером по продажам в магазине «Аккумуляторы», надлежащим образом не фиксировал продажи товара в программном обеспечении, не уменьшая при этом остаток товаров.
В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили: «… Таким способом он скрывал факт отсутствия вверенного ему имущества, а клиентам выдавал собственноручно заполненные товарные чеки, свидетельствующие о продаже аккумуляторов, после чего наличные денежные, поступающие в счет оплаты за товар, не вносил в кассу, оставлял себе...»
С декабря 2022 по март 2023 года мужчина похитил свыше 470 тысяч рублей.
Сообщается, что данное уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Фото: Jennifer Grismer on Unsplash
(фотосток)