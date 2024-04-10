Об этом сообщила Елена Фомина, глава города.

В Коврове введён режим повышенной готовности. Об этом сообщила Елена Фомина, глава города.Связано это с тем, что уровень воды в Клязьме составил +315 сантиметров. На данный момент большая вода подтопила садовые участки на улицах 1-я и 2-я Всегодическая и 1-я Школьная. Кроме того, половодье затронуло дороги на Даниловском переулке, но угроз затопления жилых домов в городе оружейников нет.Сотрудники МЧС круглосуточно мониторят ситуацию с наводнением. Узнать обстановку у оперативного Управления ГО и ЧС можно по телефону: 8 (49232) 2-15-50.