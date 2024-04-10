В Муроме с дачного домика местной жительницы исчезла крыша. В пресс-службе УМВД России по...

В Муроме с дачного домика местной жительницы исчезла крыша.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что ещё в марте в полицию обратилась 37-летняя местная жительница, которая рассказала, что с её дачного дома исчезла крыша. Сумма причиненного ущерба составила более 8 800 рублей.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего.Выяснилось, что вором оказался 37-летний житель города Мурома. Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Он признался в краже.Как оказалось, похититель крыши за день до приезда потерпевшей собирал металл в селе и обратил внимание на дом потерпевшей. Он понял, что хозяев в данный момент нет.Проникнув на частную территорию, мужчина снял с крыши дома металлические листы, погрузил их на свою машину и сдал в пункт приема.Вырученные деньги он потратил по своему смотрению.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления - «кражи».Фото: Ryunosuke Kikuno on Unsplash(фотосток)