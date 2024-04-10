В Петушках местный житель скрывал тело убитой женщины в спальне.
В пресс-службе СУ СК России по...
В Петушках местный житель скрывал тело убитой женщины в спальне.
В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области сообщают, что задержан житель Петушков, которого подозревают в убийстве сожительницы (в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).
Выяснилось, что в январе 2024 года ранее судимый подозреваемый (1966 года рождения) находился дома вместе с 72-летней сожительницей.
В порыве ярости (во время конфликта) мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами, в результате которых она скончалась.
«… Испугавшись ответственности, подозреваемый завернул тело в покрывало и спрятал его вместе с сумкой погибшей в пространстве под полом в спальне, убрался в доме, а иные личные вещи сожительницы выбросил...» - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
Через некоторое время родственники потерпевшей стали ее искать и обратились в полицию.
В ходе осмотра жилища сотрудниками внутренних дел обнаружено тело женщины, после чего мужчина сознался в преступлении.
В настоящее время подозреваемый задержан следователем, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области