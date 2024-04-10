В Петушках местный житель скрывал тело убитой женщины в спальне. В пресс-службе СУ СК России по...

В Петушках местный житель скрывал тело убитой женщины в спальне.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области сообщают, что задержан житель Петушков, которого подозревают в убийстве сожительницы (в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).Выяснилось, что в январе 2024 года ранее судимый подозреваемый (1966 года рождения) находился дома вместе с 72-летней сожительницей.В порыве ярости (во время конфликта) мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами, в результате которых она скончалась.«… Испугавшись ответственности, подозреваемый завернул тело в покрывало и спрятал его вместе с сумкой погибшей в пространстве под полом в спальне, убрался в доме, а иные личные вещи сожительницы выбросил...» - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Через некоторое время родственники потерпевшей стали ее искать и обратились в полицию.В ходе осмотра жилища сотрудниками внутренних дел обнаружено тело женщины, после чего мужчина сознался в преступлении.В настоящее время подозреваемый задержан следователем, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области