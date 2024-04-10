Регистрация на Тотальный диктант началась сегодня, 10 апреля, на официальном сайте акции. Владимирцы смогут проверить знания великого и могучего русского языка в субботу, 20 апреля, в 2 часа

Регистрация на Тотальный диктант началась сегодня, 10 апреля, на официальном сайте акции. Владимирцы смогут проверить знания великого и могучего русского языка в субботу, 20 апреля, в 2 часа дня, рассказали в правительстве области. Текст для диктанта написала российская писательница, журналистка, многократная финалистка премии «Большая книга» Анна Матвеева. Во Владимире написать диктант можно на следующих площадках:–