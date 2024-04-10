В преддверии Дня Победы учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Владимирской области объявил о начале акции «Бессмертная эскадрилья».

В преддверии Дня Победы учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Владимирской области объявил о начале акции «Бессмертная эскадрилья». Об этом сообщила регионального правительства.Наших земляков просят поведать о своих родственниках, которые в годы Великой Отечественной войны воевали в составе авиационных подразделений. Рассказы вместе с фотографиями фронтовиков нужно до 26 апреля 2024 года прислать на электронную почту организаторов акции.«Итогом акции станет полёт самолёта над Владимирской областью – на его фюзеляж будут нанесены фотографии наших лётчиков», - говорится в сообщении пресс-служба регионального правительства.