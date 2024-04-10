Это один из двух самых главных праздников в исламе. Он означает окончание священного месяца Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост. Сегодня, 10 апреля, верующие

Это один из двух самых главных праздников в исламе. Он означает окончание священного месяца Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост. Сегодня, 10 апреля, верующие собрались во владимирском молельном доме. Перед началом намаза имам-мухтасиб Владимирской области Азат хазрат Мунавиров прочел послание председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина. В нем говорилось об