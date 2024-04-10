Сразу 7 ребят из Владимирской области вошли в число победителей Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000».

Сразу 7 ребят из Владимирской области вошли в число победителей Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000». Об этом рассказала регионального правительства.Теперь наши юные земляки Кирилл Зюзин, Дарья Коренкова, Ксения Малахова, Ева Мартынова, Ульяна Пешкова, Кристина Рындина и Елизавета Скорынина станут соавторами короткометражного мультипликационного фильм о Суздале. Ребятам предстоит озвучить анимационную ленту и подобрать к ней музыкальное оформление из коллекции русской классики.«Презентации мультфильма пройдут в детских образовательных и культурных учреждениях регионов России», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.