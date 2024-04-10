Мероприятие пройдет в регионе с 15 июля по 4 августа.

Власти Липецкой области ждут молодых специалистов IT-отрасли со всей страны на всероссийский образовательный форум "Область будущего", который пройдет в регионе с 15 июля по 4 августа. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов."В нем может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет, регистрация на платформе Росмолодежь.События уже открыта и завершится 2 июня", - напомнил Артамонов. По его словам, форум пройдет под эгидой IT-компетенций - его участники "прокачают" навыки на трех тематических сменах. В частности, смена "Первые в IT" соберет подростков из "Движения первых", смена "IT-город" - программистов, специалистов по цифровой безопасности и киберспортсменов. На "IT-искусство" приедут веб-дизайнеры и художники. "Участники форума будут разрабатывать программное обеспечение для предприятий Липецкой области и смогут внести вклад в IT-сектор региона", - пояснил Артамонов.Также на каждой смене пройдет конкурс Росмолодежи, участники которого смогут выиграть грант на реализацию разработанных на форуме проектов."Сферу информационных технологий мы активно развиваем, совсем недавно в нашем регионе открылся молодежный образовательный центр "Технологии", который был создан во исполнение поручения президента", - продолжил Артамонов. Он подчеркнул, что власти региона заинтересованы в новых идеях и перспективных кадрах, потому всячески помогают молодежи улучшать свои навыки. "Поэтому ждем молодых IT-специалистов на нашем форуме", - заключил Артамонов.