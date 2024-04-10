Во Владимире посчитают деревья и кустарники И займется этим - владимирская компания, выигравшая...

Во Владимире посчитают деревья и кустарникиИ займется этим - владимирская компания, выигравшая тендер на разработку проекта озеленения областного центра.Муниципальный контракт на три с половиной миллиона рублей с ней подпишут в середине апреля.С этого момента в течение трех месяцев подрядчик должен будет провести инвентаризацию всех зеленых насаждений и представить проект озеления центральных и крупнейших улиц Владимира - Большой Московской, Большой Нижегородской, проспекта Ленина, Лыбедской магистрали и Рпенского проезда.