Во Владимире жительнице аварийного дома на улице Никитской всё же предоставили благоустроенную...

Во Владимире жительнице аварийного дома на улице Никитской всё же предоставили благоустроенную квартиру.Об этой истории рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Установлено, что заявительница проживала в многоквартирном доме № 11-а (1917 года постройки) на улице Никитской областного центра, который в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу.Кадры «здания» говорят сами за себя:Официальный срок расселения был определен: «до 1 марта 2019 года».Но, увы, все сроки вышли, и новое жильё органом местного самоуправления заявительнице так и не было предоставлено.В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием об обязании городской администрации незамедлительно устранить допущенные нарушения.Как итог: обратившейся на основании договора социального найма всё же была предоставлена благоустроенная квартира.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области