Во Владимирской мечети отметили главный праздник Ислама - Ураза-байрам Мусульмане сегодня отмечает...

Во Владимирской мечети отметили главный праздник Ислама - Ураза-байрамМусульмане сегодня отмечает один из двух главных праздников Ислама -Ураза-байрам. Во Владимирской мечети утром прошла праздничная молитва, служба собрала порядка трех тысяч верующих. Подробнее - Федор Лалакин.Ид-намаз - праздничная молитва. Её совершают лишь на главные торжества. Ураза-байрам одно из самых значимых событий для каждого мусульманина.Праздник напрямую связан с идеями духовного развития и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить обиды, навестить родственников и друзей, попросив у них прощение. Ураза-байрам отмечают в честь окончания поста, в священный месяц - Рамадан.Азат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области:- Месяц Рамадан - это особенный месяц для всех мусульман. Месяц духовного совершенствования, терпения, милости всевышнего Аллаха. Тот, кто будет держать пост с верой и надеждой на милость Аллаха, - тому простятся все грехи. Поэтому все мусульмане, во всем мире, - ждут с нетерпением этот месяц.Мусульмане верят, что именно в этот месяц, в одну из ночей пророку Мухаммеду, когда он находился в духовном уединении в пещере Хира, - были открыты первые стихи Корана.В Рамадан - всё светлое время суток верующие воздерживались от пищи и воды, проводили время в молитве, и лишь после захода солнца собирались на скромную трапезу - ифтар.Ринат Батирханов:- Это огромный праздник для нас. Мы все столы накрываем. У меня дома уже, наверное, стол накрыт, супруга накрывает. Друг к другу в гости ходим, кушаем, наконец-то можно кушать от рассвета до заката, а то целый месяц нам нельзя же было употреблять ни воду, ни пищу.В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым трудом и домашними делами. После полудня мусульмане навещают могилы близких, а затем идут в гости к родственникам.Особое внимание уделяют детям. По исламскому поверью - радость ребенка приближает верующего к Аллаху.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".