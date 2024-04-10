Во Владимирской области и по всей России разыскивают подозреваемого в убийстве полицейского УМВД...

Во Владимирской области и по всей России разыскивают подозреваемого в убийстве полицейскогоУМВД по Владимирской области сообщает, что в полиции установили личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.Правоохранители опознали подозреваемого в нападении на полицейских (отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское» Московской области).Сообщается, что в результате трагедии один погиб, а другой получил тяжкие ранения.В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).Разыскивается житель города Москвы - Буряков Василий Владимирович (1990 года рождения).МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112.Фото: russian.rt.com