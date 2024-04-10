Во Владимирской области полицейские всю ночь искали восьмилетнего мальчика Пресс-центр МВД России...

Во Владимирской области полицейские всю ночь искали восьмилетнего мальчикаПресс-центр МВД России опубликовал на своем официальном сайте историю, от которой вздрогнут многие молодые родители.В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» Владимирской области поступило сообщение о пропаже восьмилетнего мальчика из деревни Вашутино.На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Отец мальчика рассказал, что сын вышел из дома, никого не предупредив. Самостоятельные поиски результата не дали.«Деревня, в которой живет семья, окружена густым лесом. Мальчик был легко одет и средств связи у него с собой не было. Учитывая возраст ребенка и погодные условия, руководство подняло по тревоге личный состав отдела полиции. В деревню прибыли сотрудники группы применения и эксплуатации роботехнических комплексов и беспилотных воздушных судов УМВД России по Владимирской области. В местной школе был развернут штаб», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Более восьми часов сотрудники полиции вместе с родственниками потерявшегося мальчика, администрацией, добровольцами поискового отряда и местными жителями тщательно прочёсывали участки местности, где он мог находиться.Около четырех часов утра полицейские обнаружили испуганного ребёнка в лесу.Родные мальчика поблагодарили всех, кто принял участие в поисках.Фото: Пресс-центр МВД России, https://mvdmedia.ru/