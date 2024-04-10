С началом дачного сезона на Горьковской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда по самым востребованным маршрутам.

С началом дачного сезона на Горьковской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда по самым востребованным маршрутам. Об этом рассказала пресс-служба компании.Так, с 28 апреля по субботам и воскресеньям начинают курсировать поезда №6408 «Владимир – Ковров» (отправление в 09:19, прибытие в 10:28) и №6409 «Ковров – Владимир» (отправление в 13:29, прибытие в 14:34).Пассажиры могут узнать расписание поездов пригородного сообщения в справочной службе железнодорожных вокзалов, в билетных кассах, а также на сайте компании.