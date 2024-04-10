Завершился финал областного конкурса красоты Мисс и Миссис Владимирская земля 2024 В этом году в...

Завершился финал областного конкурса красоты "Мисс и Миссис Владимирская земля 2024"В этом году в конкурсе добавились две новые номинации "Миссис классик" и "Плюс Сайз". Имена победительниц - в нашем репортаже.Масштабный конкурс красоты Мисс и Миссис Владимирская земля собрал в этот раз рекордное количество участниц - 28.Какая она, Владимирская красавица в этом году?Бизнес-леди и заботливые мамы, студентки и титулованные спортсменки, творческие личности и основательницы благотворительных фондов… Это все о них… О королевах земли Владимирской.Елена Красичкова, победительница в категории "Первая вице Миссис классик Владимирская земля - 2024":- Безумно волнительно, очень все классно, но руки до сих пор трясутся.Более 2 месяцев подготовки к конкурсу. Репетиции и фотосессии, неделя моды в Санкт-Петербурге, кулинарный этап и спортивные тренировки, и вот...финальное шоу в эко – отеле «Велес».Виктория Селеметова, директор конкурса красоты "Мисс и Миссис Владимирская земля", основатель модельного агентства "Victory":- Женщина в любом возрасте и в любом статусе остается королевой. Всегда. Ей просто нужно об этом напомнить. Ее призвание - это быть счастливой, красивой, здоровой. Всегда быть на позитиве, и быть примером для своей семьи, своих детей...Жюри – королевское. Это участницы конкурсов предыдущих лет. Титулованная команда женственности, красоты и уверенности. С трепетом и вниманием оценивают конкурсанток.Яна Бирюкова, член жюри, "Миссис Planet Eurasia Continent - 2023":- Когда девушки приходят на конкурс, - многие "зажаты". За счет конкурса они раскрепощаются. У них открываются новые таланты.Заветную корону "Мисс Владимирская земля" получила Арина Трифонова, а титул "миссис" завоевала Анна Яхаева. Обе девушки из Гусь-Хрустального.В этом году есть и новые номинации. Наталья Аникина признана "Миссис классик", а корона в категории "плюс сайз" досталась Наталье Крыловой.Персональная номинация есть у каждой. Перед победительницами конкурса открываются возможности попасть на следующий, - Всероссийский этап.Полина Лаптева, Александр Чунаев "Вести-Владимир".