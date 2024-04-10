Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.

Житель Петушков до смерти избил свою сожительницу и спрятал труп в подвале. Об этом сообщается в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.По информации следователей, инцидент произошёл в январе этого года. Мужчина 1966 года рождения поссорился со своей 72-летней сожительницей и начал наносить ей удары руками и ногами. В результате женщина скончалась.Обвиняемый испугался и завернул тело в покрывало, спрятав его в пространстве под полом в спальне. Её личные вещи он выкинул.Панику забили родственники убитой. После осмотра жилища подозреваемого труп был найден. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему пресечения в виде заключения под стражу.