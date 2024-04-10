Правоохранители помогли жительнице региональной столицы получить благоустроенную квартиру.Правоохранители помогли жительнице региональной столицы получить благоустроенную квартиру.

Правоохранители помогли жительнице региональной столицы получить благоустроенную квартиру. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Раньше гражданка жила на улице Никитской, в МКД №11, который ещё в 2015 году признали аварийным. Обитателей дома должны были расселить до 1 марта 2019 года.Однако женщине своевременно новое жильё не дали. Тогда прокурор обратилась в суд, который удовлетворил его требования и обязал горадминистрацию немедленно устранить нарушения.«Решение суда исполнено: благодаря вмешательству прокурора обратившейся на основании договора социального найма предоставлена благоустроенная квартира», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.